МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX.

Соответствующие данные будут опубликованы ЕЦБ в четверг, 22 апреля, в 14.45 мск. Доллар продолжает дешеветь на уменьшении доходности гособлигаций США

В 15.30 мск министерство труда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 17 апреля. Эксперты полагают, что показатель вырос на 41 тысячу по сравнению с предыдущей неделей, до 617 тысяч заявок.

В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) США обнародует данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в марте. Аналитики прогнозируют, что индикатор снизился на 0,8% в месячном выражении — до 6,19 миллиона.