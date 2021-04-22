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2021
https://1prime.ru/finance/20210422/833517227.html
Аналитики полагают, что ЕЦБ сохранит базовую ставку на нулевом уровне
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX... ПРАЙМ, 22.04.2021
ецб, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX.
Соответствующие данные будут опубликованы ЕЦБ в четверг, 22 апреля, в 14.45 мск.
В 15.30 мск министерство труда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 17 апреля. Эксперты полагают, что показатель вырос на 41 тысячу по сравнению с предыдущей неделей, до 617 тысяч заявок.
В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) США обнародует данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в марте. Аналитики прогнозируют, что индикатор снизился на 0,8% в месячном выражении — до 6,19 миллиона.