МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 28 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. В Минфине рассказали о планах по налогам в нефтегазовом секторе

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 25 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 25 миллиардов рублей.

На аукционах, состоявшихся в прошлую среду, Минфин России разместил облигации федерального займа двух серий совокупно на 24,8 миллиарда рублей из предложенных 30,3 миллиарда рублей.