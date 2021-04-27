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https://1prime.ru/finance/20210427/833554028.html
Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ двух серий
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Минфин России на аукционах 28 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Министерство... ПРАЙМ, 27.04.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 28 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 25 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 25 миллиардов рублей.
На аукционах, состоявшихся в прошлую среду, Минфин России разместил облигации федерального займа двух серий совокупно на 24,8 миллиарда рублей из предложенных 30,3 миллиарда рублей.