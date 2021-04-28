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2021
https://1prime.ru/finance/20210428/833564643.html
Минфин разместил ОФЗ на 9,7 миллиарда рублей
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Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 9,711 миллиарда... ПРАЙМ, 28.04.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 9,711 миллиарда рублей при лимите 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 92,2294% от номинала, средневзвешенная цена — 92,2605% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,12% годовых, средневзвешенная доходность — 7,12% годовых. Спрос – 51,168 миллиарда рублей.
На предыдущем аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 20,998 миллиарда рублей при лимите 25 миллиардов рублей.