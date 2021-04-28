МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 24 /2264/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— приказ № ОД-740 от 22.04.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-535";

— приказ № ОД-742 от 23.04.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" /публичное акционерное общество/ АКБ "Проинвестбанк" /ПАО/ /г. Пермь/";

— приказ № ОД-743 от 23.04.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" /публичное акционерное общество/ АКБ "Проинвестбанк" /ПАО/ /г. Пермь/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-745 от 23.04.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 9 апреля 2021 года № ОД-619";

— приказ № ОД-767 от 23.04.2021 "О внесении изменений в приказ Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-742 и приказ Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743";

— приказ № ОД-769 от 26.04.2021 "О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472";

— приказ № ОД-776 от 26.04.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-692";

— приказ № ОД-786 от 27.04.2021 "О прекращении деятельности временной администрации Акционерного общества "Страховая группа "Спасские ворота-М";

— приказ № ОД-801 от 27.04.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-690";

— информационное письмо № ИН-06-59/25 от 22.04.2021 "Об информировании потребителей страховых услуг об условиях страховых продуктов, связанных с заражением новой коронавирусной инфекцией /COVID-19/, и о недопустимости навязывания таких продуктов";

— информационное письмо № ИН-014-12/26 от 22.04.2021 "Об актуализации санкционных перечней Совета Безопасности ООН".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.04.2021; данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 1 квартале 2021 года; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2021 г; сообщения АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК", БАНК "НЕЙВА" ООО и АО "Нордеа Банк"; объявления Банка России.