МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Средний чек по ипотеке в марте увеличился на 0,3% и достиг нового исторического максимума в 3,14 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство частных домов

"Рынок ипотечного кредитования, отметившийся спадом в апреле-мае 2020 года, стал восстанавливаться более быстрыми темпами по сравнению с иными видами кредитования, в основном, за счёт программ государственной поддержки. В результате среднемесячные темпы роста ипотечного кредитования за период июнь-декабрь прошлого года составили 15%, тогда как по потребительским кредитам более скромные 11%", — пояснили такую динамику "среднего чека" в компании.

При этом с учетом сокращения программы государственной поддержки ипотечного кредитования средняя сумма жилищного кредита продолжит некоторый поступательный рост и может приблизиться к 3,3 миллиона рублей.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых (сейчас уже увеличена до 5%). На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки в РФ. Поэтому антикризисную льготную ипотеку необходимо сворачивать, а доступность жилья в стране необходимо обеспечивать адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей, при этом дальнейшее снижение ставки против рыночного тренда чревато рисками пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России.

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