МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Акционеры НЛМК утвердили выплату дивидендов за 2020 года в размере 21,64 рубля на акцию, следует из материалов компании. ФАС возбудила дела против Северстали, ММК и НЛМК из-за высоких цен

"Утвердить распределение прибыли ПАО "НЛМК" по результатам 2020 года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 21,64 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 14,39 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 7,25 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в материалах компании.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 мая.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. По итогам 2020 года НЛМК увеличил выпуск стали на 1% — до 15,83 миллиона тонн.