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2021
https://1prime.ru/finance/20210429/833570495.html
Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за 2020 год
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Акционеры НЛМК утвердили выплату дивидендов за 2020 года в размере 21,64 рубля на акцию, следует из материалов компании. "Утвердить распределение прибыли ПАО "НЛМК" по результатам... ПРАЙМ, 29.04.2021
дивиденды, нлмк, новости, промышленность, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Акционеры НЛМК утвердили выплату дивидендов за 2020 года в размере 21,64 рубля на акцию, следует из материалов компании.
"Утвердить распределение прибыли ПАО "НЛМК" по результатам 2020 года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 21,64 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 14,39 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 7,25 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в материалах компании.
Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 мая.
Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. По итогам 2020 года НЛМК увеличил выпуск стали на 1% — до 15,83 миллиона тонн.