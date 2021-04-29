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2021-04-29T16:05:04+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210429/833575168.html
Международные резервы России за неделю выросли на 1%
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Международные резервы РФ с 16 по 23 апреля выросли на 1% и составили 589,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. "Международные резервы по состоянию на 23 апреля... ПРАЙМ, 29.04.2021
международные резервы рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 16 по 23 апреля выросли на 1% и составили 589,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Международные резервы по состоянию на 23 апреля составили 589,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,8 миллиарда долларов, или на 1,0%, преимущественно в результате положительной переоценки, а также операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года.