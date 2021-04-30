МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 25 (2265).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5693-У от 11.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 29 ноября 2018 года № 4995-У "О порядке проведения анализа финансового положения страховой организации для решения вопроса об осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63032 от 8.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5699-У от 11.01.2021 "О порядке обращения банка с ходатайством о неотнесении его к банкам, уплачивающим дополнительную или повышенную дополнительную ставку страховых взносов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63091 от 12.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5707-У от 13.01.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63033 от 8.04.2021, вступает в силу c 1.10.2021/;

— указание № 5745-У от 2.03.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 ноября 2016 года № 558-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63016 от 6.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5751-У от 10.03.2021 "О порядке представления доверенности, подтверждающей полномочия физического лица действовать от имени кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации и индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанные в части первой статьи 761 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" виды деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63042 от 9.04.2021, вступает в силу c 1.01.2022/;

— приказ № ОД-812 от 28.04.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-690";

— приказ № ОД-834 от 30.04.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743";

— приказ № ОД-835 от 30.04.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-690";

— приказ № ОД-838 от 30.04.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-539";

— информационное письмо № ИН-06-59/27 от 23.04.2021 "Об отдельных вопросах, связанных с односторонним прекращением договора обязательного страхования".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.04.2021; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.04.2021; решение Совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 27 апреля 2021 г.