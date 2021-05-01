МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Чтобы понять, как заработать на биткоине, необходимо ответить изначально на три вопроса: какую сумму вы готовы вложить, за какой срок хотите заработать и на какие риски готовы пойти. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель компании J2TX Артём Моисеев. Почему упал биткоин и что будет с криптовалютой дальше

Самый "рискованный и проигрышный вариант" – это вложить 500 долларов в надежде за 2-4 недели увеличить эту сумму на 50-100 процентов. По словам эксперта, тогда речь идёт о торговле с большими рисками (кредитным плечом).

Чтобы получить доход в размере, скажем, одной тысячи долларов необходимо обучаться не один год.

"Конечно, бывают исключения, когда человек только выходит на рынок и после нескольких учебных курсов достигает таких результатов. Но в долгосрочной перспективе, по статистике, которую я лично видел у участников различных рынков, 95-98% проигрывают в итоге свой депозит и прибыли в течение 2-3 месяцев после удачной 1-2 торговых недель", — говорит Моисеев.

К тому же, торговля требует, как минимум, нескольких часов активной торговли без отвлечения на посторонние дела.

"Поэтому, если вы работаете и думаете, что получится торговать в рабочее время, то лучше сразу оставьте эту идею и потратьте 500 долларов на другие более важные цели", — отмечает эксперт. Эксперт рассказал, как власти могут "отключить" биткоин

Есть и другой вариант: среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Если вы хотите заработать 1000 долларов, то лучшим вариантом является постепенное ежемесячное вложение определённой суммы, которую вы готовы “не трогать” в течение 1-3 лет.

Если у вас есть возможность вкладывать ежемесячно от 100 до 500 долларов ежемесячно в течение 1-3 года, и вы можете подождать и выдержать любую "просадку" по депозиту, то в таком случае периодические инвестиции на долгосрочном периоде при условии роста биткоина на 50-100% ежегодно, дадут заработок даже больше тысячи долларов, указывает специалист.

А при условии включения в портфель на 10-15% популярных альткоинов, которые могут вырасти за год и на 1000%, портфель может подорожать на значительно большую сумму, чем 1000 долларов.

"Главное помнить одну простую истину: не берите кредиты для покупки криптовалюты и не вкладывайте сумму больше той, которую вы готовы потерять полностью", — резюмирует эксперт.