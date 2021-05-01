МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. То, что сумма наличных денег на руках у населения сократилась, можно считать признаком восстановления экономики, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Треть россиян снимает деньги с кредитных карт

Ранее ЦБ сообщил, что в первом квартале 2021 года количество наличных денег на руках у россиян и в кассах предприятий сократилось на 0,7%, в то время как годом ранее этот показатель увеличился на 5,2%. Сейчас в кассах и на руках у граждан осталось 13,3 триллиона рублей наличными.

Как отметил Твердохлеб, происходящие процессы приведут к восстановлению экономики и стабилизируют инфляцию.

"Люди начали доставать деньги из-под матрасов. В нынешней ситуации это говорит о том, что ситуация в экономике выравнивается, восстанавливается потребительский спрос и потребительская активность. Это в итоге приведет к стабилизации инфляционных процессов", – указал эксперт.

По его мнению, накопления, сделанные в прошлом году, были вынужденными.

Твердохлеб также предположил, на что именно россияне потратят наличные сбережения в нынешнем году.

"Определенная часть средств накапливалась, поскольку у людей не было возможности тратить деньги так, как им хотелось. Особенно это касалось поездок на отдых. Естественно, сегодня, когда постепенно снимаются ограничения, у людей появилась возможность потратить накопленные сбережения. Эти сбережения во многом были вынужденными", – сказал эксперт.

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