МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации, несмотря на запрет выдачи займов под залог недвижимости, продолжают использовать ряд "серых" схем, в результате которых их клиенты теряют жилье, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

Одной из самых распространенных, по словам юриста адвокатского бюро Asterisk Анастасии Хантимировой, является схема с пустыми листами. Сотрудники МФО говорят клиентам, что в принтере закончилась краска, несколько листов кредитного договора плохо пропечатались, и просят расписаться на пустых листах.

"В итоге на листах с вашей подписью может появиться договор купли-продажи за символическую сумму", — объясняет Хантимирова.

Она добавляет, что для решения проблемы нужно немедленно обращаться в суд и требовать проведения почерковедческой экспертизы, однако документ признают сфальсифицированным лишь в том случае, если напечатанный текст на документе появится спустя несколько дней после подписи заемщика.

Второй распространенной схемой является подписание соглашения об отступном, МФО рассчитывают на невнимательность клиента, его пробелы в юридических знаниях и стрессовое поведение из-за поиска денег. Впоследствии заемщик при неуплате долга передает кредитной организации квартиру либо долю в ней, говорит Хантимирова.

Также мошенники указывают либо несуществующие банковские реквизиты для оплаты долга, либо меняют их через два-три месяца, не уведомляя об этом заемщика, рассказывает управляющий партнер юридического бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев.

"Заемщик переводит деньги по указанным реквизитам, однако деньги не поступают на счет кредитора из-за ошибки. Появляется просрочка, ввиду жестких условий соглашения активируются пункты договора, по которым квартира отходит в собственность микрофинансовой организации", — поясняет Галанцев.

Если заемщик добросовестно исполнял свои обязательства и уверен, что реквизиты кредитной организацией были заведомо ложными, то ему необходимо обратиться в суд. Если он докажет, что платеж было невозможно совершить, то суд встанет на сторону должника.

Еще одной причиной, по которой сделка может быть признана недействительной, является доказанный факт невменяемости заемщика путем проведения судебно-психиатрической экспертизы. Кроме того, суд может признать сделку по отчуждению квартиры недействительной, если она была приобретена за счет средств материнского капитала. В остальных случаях при попытке обращения в суд шансы признать сделку недействительной крайне малы, отмечает Хантимирова.

"На десять дел в среднем приходится одно, в котором суды встали на сторону заемщиков", — отметила юрист.