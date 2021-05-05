МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2021 года поднялась в 10 раз в годовом выражении и составила 3,022 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Каждый четвертый российский автомобилист покупает машину в кредит

Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 2,03 доллара против 0,17 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 2,25 доллара при прогнозе в 1,05 доллара на акцию. Общая выручка компании при этом составила 32,474 миллиарда долларов, сократившись на 0,7% в годовом выражении. Аналитики ожидали показатель выручки в 33 миллиарда долларов.

Продажи автомобилей в мире в первом квартале составили 1,744 миллиона единиц, что на 19,8% больше, чем было в январе-марте год назад. Показатель поднялся в основных регионах: в США — на 4%, до 642 тысяч, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Африке и на Ближнем Востоке — почти в полтора раза, до 880 тысяч.

Компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию по итогам года составит 4,28-5,03 доллара, чистая прибыль — 6,8-7,6 миллиарда долларов.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).