МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россияне традиционно совершают на дорогах незначительные правонарушения: большинство штрафов, полученных отечественными водителями в первом квартале этого года, как и в прошлом году, составляют 250 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперт оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В рамках исследования были проанализированы все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка за первый квартал этого и прошлого года. Были изучены количество операций и средние чеки в зависимости от пола, возраста и места жительства.

"Опираясь на статистику, можно сделать вывод, что россияне традиционно совершают на дорогах незначительные правонарушения. Самой популярной суммой штрафа за первые три месяца 2021 года, как и год назад, стала 250 рублей (на нее пришлось 56% всех квитанций). На втором месте — сумма в 500 рублей (17% от всех квитанций). На третьем — 1 500 рублей (с долей в 4%)", — выяснили авторы исследования.

При этом оказалось, что россияне моложе 20 лет — лидеры по величине средней суммы штрафа (648 рублей). На втором месте — возрастная группа 21-30 лет с чеком в 559 рублей. Третье место — у россиян 31-40 лет с чеком 425 рублей. Далее следуют клиенты 51-60 лет (388 рублей), 60+ (381 рублей) и, наконец, самыми аккуратными водителями стали россияне 41-50 лет с чеком штрафа в 379 рублей.