МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро", приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом квартале 2021 года снизилась на 15,3% в годовом выражении и составила 4,038 миллиарда рублей, следует из материалов компании. "Эн+ Груп" увеличила выработку электроэнергии в первом квартале

EBITDA сократилась на 10,1%, до 6,9 миллиарда рублей. Базовая чистая прибыль снизилась на 18,1% и составила 4,1 миллиарда рублей.

Выручка компании выросла на 5,3%, до 21,5 миллиарда рублей. Рост выручки обусловлен в частности высоким уровень платежной дисциплины прежних неплательщиков (Северо-Кавказского федерального округа и республики Тыва), а также увеличением выработки электроэнергии станциями "Юнипро".

"Снижение финансовых показателей в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года связано с замещением высокомаржинальных доходов от ДПМ (договорам о предоставлении мощности — ред.) менее маржинальными по электроэнергии", — говорится в сообщении. Кабмин допустил остановку выплаты дивидендов у предприятий-загрязнителей

Совет директоров "Юнипро" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере около 13 копеек на акцию.

"Члены совета директоров рекомендовали годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по обыкновенным акциям из нераспределенной чистой прибыли ПАО "Юнипро" по результатам 2020 года в размере 0,126886029691 рубля на одну обыкновенную акцию, что составит 8 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Совет директоров также принял решение провести годовое собрание акционеров "Юнипро" в форме заочного голосования 10 июня. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 17 мая.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт. Международному энергетическому концерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.