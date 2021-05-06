МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Платежная система PayPal предоставила отчет о рекордном за всю историю компании первом квартале. Об этом сообщает РБК.
Финансовые показатели превзошли оценки аналитиков: ведь, несмотря на постепенный выход населения из режима самоизоляции, люди продолжали совершать покупки через интернет. Возросшая популярность операций с криптовалютой также во многом помогла PayPal.
Главные моменты из финансового отчета PayPal:
- Общий объем платежей за первые три месяца текущего года вырос на рекордное значение в 50%, до $285 млрд. Эксперты ожидали роста до $265 млрд;
- Число пользователей платформы выросло на 14,5 млн человек, или 21%, и в совокупности составило 392 млн;
- Выручка увеличилась на 31%, до $6,03 млрд против $5,9 млрд, прогнозировавшихся консенсусом Refinitiv;
- Чистая выручка по GAAP увеличилась в 13 раз, до $1,1 млрд. Скорректированная прибыль выросла в 1,9 раза, до $1,5 млрд;
- Прибыль на акцию достигла $0,92 и $1,22 (по GAAP и скорректированный показатель соответственно). Эксперты ожидали не более $1,01 на акцию;
- PayPal вдвое нарастил операционную маржу — с 8,6% до 17,3%.
В интервью Bloomberg генеральный директор PayPal Дэн Шульман рассказал о том, что "даже когда магазины начинают открываться, когда начинают открываться рестораны, когда начинают открываться мероприятия, люди будут платить за эти вещи в цифровом формате. Мы считаем, что переход потребителей на цифровое поведение останется практически без изменений и в постковидном мире".
После выхода отчетности акции PayPal выросли на 4,71% на постмаркете в среду, 5 мая, и составили 259,05 долларов за бумагу.
Шульман также подчеркнул, что криптовалюта является ключевым двигателем роста компании. "Мы достигли огромного количества действительно отличных результатов благодаря нашим усилиям в области крипты", отметил он. По его словам, половина пользователей ежедневно открывают свое приложение PayPal для операций с криптовалютой, а это значит, что растет и их вовлеченность.
https://1prime.ru/finance/20210506/833611928.html