МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG, приходящийся на акционеров компании, за шесть месяцев 2020-2021 финансового года (завершились 31 марта) составил 356 миллионов евро, уменьшившись почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности группы. Стоимость золота слабо меняется на статистике из США

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток составил 0,57 евро против убытка в 2,12 евро в аналогичном периоде прошлого фингода. Выручка при этом сократилась на 20% в годовом выражении — до 15,899 миллиарда евро.

По итогам второго квартала фингода ThyssenKrupp уменьшила чистый убыток, приходящейся на акционеров компании, в 4,5 раза — до 211 миллионов евро. В пересчете на акцию убыток компании за отчетный период составил 0,34 евро против 1,52 евро год назад. Выручка при этом уменьшилась на 15% и составила 8,577 миллиарда евро.

"Мы хотим и должны как можно быстрее вернуться к положительному денежному потоку. В то же время, мы должны продолжать инвестировать в будущее нашего бизнеса целенаправленно и осмотрительно, чтобы наилучшим образом использовать рыночные тенденции и возможности в наших сегментах", — приводятся в пресс-релизе слова финансового директора компании Клауса Кайсберга (Klaus Keysberg).

В текущем финансовом году Thyssenkrupp ожидает продолжения экономического подъема и заметного структурного улучшения предприятий. Компания прогнозирует, что продажи вырастут на 10-13%, но останутся явно ниже докризисного уровня. Несмотря на очевидные улучшения, компания ожидает, что чистый убыток составит 700-900 миллионов евро.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.