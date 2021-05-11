МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 12 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 55,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Володин попросил Минфин проанализировать ситуацию с пальмовым маслом

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске — 30,392 миллиарда рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 25 миллиардов рублей.

На прошлой неделе Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с объявленными нерабочими днями c 4 по 7 мая.