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https://1prime.ru/finance/20210511/833636484.html
Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ двух серий
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Минфин России на аукционах 12 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 55,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Министерство... ПРАЙМ, 11.05.2021
минфин рф, аукционы офз, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 12 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 55,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске — 30,392 миллиарда рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 25 миллиардов рублей.
На прошлой неделе Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с объявленными нерабочими днями c 4 по 7 мая.