МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Выпадающие доходы ФНБ из-за корректировки демпфирующего механизма для стабилизации цен на топливо в 2021 году оцениваются не более в 50 миллиардов рублей, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Это не потери бюджета, а выпадающие доходы ФНБ, поскольку изменение параметров в демпфер уменьшает трансфер в ФНБ, вообще выплаты по демпферу. Порядок суммы не помню, но если мне память не изменяет, то до 50 миллиардов рублей за этот год", — сказал он.

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Согласно законопроекту, условная цена бензина в формуле демпфера будет поэтапно снижаться до 2023 года, а после — индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.