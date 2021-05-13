2021-05-13T16:18:58+03:00
2021-05-13T16:18:58+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210513/833655999.html
Международные резервы России за неделю незначительно выросли
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Международные резервы РФ с 30 апреля по 7 мая выросли на 0,02% и составили 590,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. "Величина международных резервов Российской... ПРАЙМ, 13.05.2021
цб рф, международные резервы рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 30 апреля по 7 мая выросли на 0,02% и составили 590,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю практически не изменилась и на 7 мая составила 590,6 миллиарда долларов ", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.