МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 30 апреля по 7 мая выросли на 0,02% и составили 590,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Центробанк спрогнозировал рост российской экономики в 2021 году

"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю практически не изменилась и на 7 мая составила 590,6 миллиарда долларов ", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.