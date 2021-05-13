МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Относительно низкая стоимость денежных переводов из России вызвана сильной конкуренцией на этом рынке, пояснили опрошенные РИА Новости эксперты. При этом они не ожидают, что в дальнейшем тарифы пойдут вниз: на протяжении нескольких последних лет они, наоборот, росли, однако участники рынка регулярно запускают выгодные акции на переводы.

Ранее аналитики Всемирного банка в своем докладе за 2020 год указали, что в общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются переводы из России: по их оценке, стоимость денежного перевода из нашей страны снизилась с 2,1% до 1%. "Пузырь" вот-вот лопнет: сколько можно напечатать долларов и евро

"Мы не ожидаем дальнейшего сильного снижения стоимости переводов. Безусловно, есть сезонные факторы, но в целом дальнейшее снижение приведет к убыточности этого бизнеса. К тому же надо помнить, что 1% — это средняя ставка по рынку, где есть многообразные способы переводов. Исторически, мы почти каждый год наблюдаем временные маркетинговые программы, предлагающие переводы под 0%. Поэтому у клиентов всегда есть выбор", — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

В целом по миру стоимость денежных переводов постепенно снижается еще с 2011 года, когда страны G20 договорились работать над тем, чтобы сделать трансграничные расчеты более доступными для потребителей, обращает внимание эксперт. Для России это снижение шло довольно медленно, рассуждает Шуст: в нашем регионе денежные переводы давно стали очень низкомаржинальными и пространство для экономии не такое большое.

"В конце 2017 года мы "оттолкнулись от дна" и с этого времени ставки по переводам очень незначительно, но росли – с 1,48% до 1,6% в 2019 году. В конце 2019 – начале 2020 года комиссии вновь поползли вверх: из-за снижения объемов, зарабатывать на эффекте масштаба стало сложнее. Например, в конце 2019 года стоимость достигла 1,94% — самого большого показателя с 2017 года. В четвертом квартале 2020 года мы действительно достигли нового рекорда", — рассказал эксперт.

Всемирный банк считает статистику довольно просто – анализирует ставки, которые предлагаются на рынке, и выводит среднюю, поясняет Шуст. Поэтому его отчет не объясняет изменение цен. Другие исследования указывают, что снижение связано с более активным использованием безналичных каналов перевода, которые иногда дешевле, чем переводы наличными. К тому же по мере возобновления экономической активности операторы денежных переводов будут снова активно бороться за клиентов, запускать маркетинговые кампании и так далее.

"Россия сохраняет за собой статус страны с одной из самых низких комиссий по трансграничным денежным переводам на протяжении последних пяти лет, что связано с длительной жесткой конкуренцией среди основных игроков рынка. Если говорить о денежных переводах внутри страны, то благодаря Системе быстрых платежей они стали полностью бесплатными", — соглашается руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.

Зарубежные системы имеют фиксированные комиссии, и не опускаются ниже этого уровня, тем самым стабилизируя ценообразование, добавляет Нестеров. Игроки российского рынка на протяжении последних лет снижали комиссии в конкурентной борьбе, а некоторые по ряду направлений, по сути, работали в убыток, чтобы занять большую долю рынка. Компенсация этого убытка происходила за счет других направлений бизнеса, пояснил он.