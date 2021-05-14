МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 204,991 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства. Денежная база России в широком определении незначительно снизилась

При этом в апреле дефицит бюджета составил 81,659 миллиарда рублей. Минфин также уточнил оценку профицита бюджета за первый квартал: он составил 286,65 миллиарда рублей вместо ранее сообщавшихся 205 миллиардов рублей.

Объем поступивших доходов за четыре месяца достиг 7,486 триллиона рублей, что составляет 39,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 2,511 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 4,974 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 7,281 триллиона рублей, или 33,8% к общему утвержденному годовому объему и 32,2% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-апрель 4,846 триллиона рублей, или 39,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная таможенная служба — 1,92 триллиона рублей (38,5% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 719,446 миллиарда рублей, или 45,4% к годовому прогнозу.