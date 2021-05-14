МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Отраслевые российские ведомства предложили 32 проекта для финансирования из средств Фонда национального благосостояния, в ближайшее время будут подготовлены их обоснования и финансовые модели; до 17 мая проекты будут сгруппированы по приоритетности и степени проработки, сообщил журналистам в пятницу представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. В правительстве оценили потери ФНБ из-за донастройки демпфера для топлива

По информации представителя Белоусова, первый вице-премьер провел совещание по отбору проектов для финансирования из средств ФНБ.

"На совещании Минэкономразвития России представило список из 32 проектов, составленный по предложениям отраслевых ведомств. Для выделения средств из ФНБ министерства, являющиеся инициаторами проектов, должны будут представить в Минфин и Минэкономразвития детальные обоснования и финансовые модели. Андрей Белоусов поручил в срок до 17 мая ранжировать проекты на несколько групп по степени приоритетности и уровню проработки", — говорится в сообщении.

На финансирование из ФНБ претендуют проекты в сфере транспорта, электроэнергетики, экспорта, лизинга. Объем ФНБ за апрель вырос на 23 миллиарда рублей

В числе приоритетных проектов — те, которые должны быть реализованы по поручению президента РФ и которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности.

"Также рассматриваются проекты, которые будут реализовываться с участием институтов развития. Кроме того, в числе обсуждаемых – проекты, которые предусматривают поддержку экспорта российских технологий, а также лизинговые проекты, предполагающие обновление транспортного парка за счет закупки техники отечественного производства", — добавляется в сообщении.

"Как было отмечено на совещании, результатом реализации проектов в конечном итоге станет создание новых рабочих мест, ускоренное развитие отраслей промышленности, поступление в бюджеты дополнительных средств за счет налогов и сборов, создание новых драйверов экономической активности", — сообщили в секретариате первого вице-премьера.