ЛОНДОН, 17 мая — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в прошлом году сократил чистую прибыль на 78,5%, до 0,3 миллиарда евро, из-за пандемии коронавируса во всех странах присутствия банка, следует из финансовой отчетности европейской кредитной организации. ЕБРР принял в состав своих акционеров новую страну-участницу

"Добиться этой прибыли удалось в крайне сложных финансово-экономических условиях, которые сложились во всех регионах операций банка в связи с последствиями пандемии COVID-19. В этой чрезвычайно неблагоприятной ситуации важным слагаемым полученной прибыли стали долевые инвестиции банка, показавшие прирост в 0,3 миллиарда евро", — отмечается в сообщении ЕБРР.

Чистый процентный доход ЕБРР за отчетный период сохранился на прежнем уровне — 0,8 миллиарда евро. В связи с повышением уровня рисков банк отчислил 0,5 миллиарда евро в резервы под свои кредиты, "что в основном и вызвало снижение прибыли по сравнению с 2019 годом, когда существенного резервирования не проводилось", отмечается в сообщении.

"Это связано, прежде всего, с увеличением объема необслуживаемых кредитов, обусловленным не только пандемией, но и рядом других локальных факторов. Доля необслуживаемых кредитов выросла с 4,5% в 2019 году до 5,5% за отчетный год", — сообщили в ЕБРР.

Банк увеличил объем инвестиций почти на 1 миллиард евро, до 11 миллиарда, поддерживая участие в 411 инвестиционных проектах, а также 85 действующих соглашений в рамках программы содействия развитию торговли.

Годовой объем инвестиций ЕБРР в финансовом секторе достиг 4,4 миллиарда евро, преимущественно для кредитования малых и средних предприятий, вложений в природоохранные проекты, в проекты международной торговли и развитие рынков капитала. Еще 3,9 миллиарда евро было инвестировано в секторе "устойчивой инфраструктуры" и 2,7 миллиарда — в различных корпоративных секторах. Портфель инвестиционных операций ЕБРР за отчетный период вырос с 46,1 до 48,4 миллиарда евро.