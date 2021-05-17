МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 27–28 (2267–2268).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5713-У от 13.01.2021 "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63040 от 9.04.2021, вступает в силу c 1.10.2021/.