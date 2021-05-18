МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий "антиотмывочные" нормы на доверительных управляющих офшорными трастами и другими подобными структурами. Участников выборов могут обязать отчитываться о покупках криптовалюты

Принятие законопроекта позволит исполнить международные обязательства РФ по повышению эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и устранить пробел в действующем законодательстве в части необходимости идентификации лиц, фактически контролирующих и организующих деятельность трастов, учрежденных и действующих в иностранных юрисдикциях.

Документ разработан правительством во исполнение плана мероприятий для реализации РФ рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Он дополняет "антиотмывочный" закон понятиями "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица" и "протектор".

Под доверительным собственником (управляющим) такой структуры понимается физлицо или юрлицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства вправе управлять деньгами или иным имуществом с целью получения прибыли в интересах ее участников или иных выгодоприобретателей. А протектором признается физлицо или юрлицо, которое будет контролировать действия такого управляющего.

Законопроект обязывает организации, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, при приеме на обслуживание идентифицировать таких доверительных управляющих и протекторов, а также выгодоприобретателей соответствующих иностранных структур. При этом сами доверительные управляющие должны будут раскрывать таким организациям свой статус, а также идентифицировать своих клиентов и их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, организовывать внутренний контроль, информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках и при необходимости блокировать деньги или иное имущество.

Налоговый кодекс под иностранной структурой без образования юрлица понимает организационную форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иную форму осуществления коллективных инвестиций и доверительного управления), которая вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров.