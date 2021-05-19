МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 29 /2269/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5680-У от 25.12.2020 "О порядке мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, оценки эффективности и результативности реализации такого экспериментального правового режима" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63252 от 27.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5718-У от 2.02.2021 "О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63208 от 21.04.2021, вступает в силу с 1.10.2021/;

— приказ № ОД-868 от 13.05.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743";

— приказ № ОД-883 от 14.05.2021 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Тексбанк АО "Тексбанк" /г. Черкесск/";

— приказ № ОД-897 от 18.05.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 марта 2021 года № ОД-425";

— информационное письмо № ИН-014-12/32 от 14.05.2021 "Об актуализации санкционных перечней Комитетов СБ ООН по ЦАР и Ираку".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.04.2021; сообщения об исключении ОАО КБ "Донбанк", "МИ-БАНК" /ОАО/, АО РНКО "Нарат" и АО "РОСКОСМОСБАНК" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; сообщение об исключении Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Магнит" из реестра негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц; сообщения Банка России.