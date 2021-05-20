С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — ПРАЙМ. Количество розничных инвесторов в России в ближайшие пять лет может вырасти вдвое и достичь 28-30 миллионов человек, — такую оценку озвучил генеральный директор УК "Ингосстрах-инвестиции" Владимир Крекотень. Аналитики назвали самые популярные у российских инвесторов активы

"У нас 14 миллионов инвесторов. Мы ждем 28-30 миллионов инвесторов на горизонте пяти лет, и я считаю, что "Ингосстрах" займет существенную долю, когда экосистема установится на инвестиционном рынке", — сказал он, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds forum XII.

По его словам, многие компании пошли по пути создания экосистем, поскольку это позволяет вписать продукты компаний в привычный человеку образ жизни. "Мы не хотим вынуждать человека менять свой образ жизни для того, чтобы купить наши продукты. Мы хотим, чтобы он приобретал наши продукты и занимался своим будущим там, где ему это привычно, там, где ему это полезно", — сказал Крекотень.

"В "Ингосстрах-инвестиции", в группе "Ингосстрах" мы начали трансформацию для создания финансовой системы, чтобы человек мог не только застраховать свою жизнь, имущество, квартиру, открыть досрочный план страхования жизни, — но мы хотим, чтобы он при всем при этом ставил свои финансовые цели, а мы помогали ему в достижении этих целей, предлагали… оптимальный набор инвестиционных инструментов", — отметил он.

По его мнению, роль коллективных инвестиций начинает расти, а брокерский счет стал инструментом управления своими инвестициями. "Появление экосистем на этой инфраструктуре позволяет соответственно решать базовую потребность каждого из нас с вами", — сказал топ-менеджер.