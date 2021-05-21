МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 14 мая составил 14,081 триллиона рублей против 14,064 триллиона на 7 мая, сообщил Банк России. Назван чистый приток в инвестирующие в Россию фонды за неделю

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 16,7 миллиарда рублей, или на 0,12%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.