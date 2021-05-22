МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Произошедший 19 мая обвал крипторынка и, в частности, Ethereum помог майнерам этой криптовалюты заработать 44,2 тысяч цифровых монет (или 114 миллионов долларов по текущему курсу), что стало крупнейшим суточным заработком майнеров за сутки, передает РБК со ссылкой на Cryptobriefing. Дело в том, что майнеры получают часть комиссии за транзакции в качестве вознаграждения за свою работу (т.е. создание новых блоков в системе блокчейна). Ещё в апреле комиссии в сети Ethereum составляли около 11 долларов, однако в мае начали расти, и в день падения поднимались уже выше 1,3 тысяч долларов. Запасы биткоина на биржах приблизились к минимуму за четыре месяца

В среду 19 мая биткоин падал примерно на 30% и достигал отметки в 30 тысяч долларов, а эфириум дешевел до 1,8 тысяч долларов (почти в два раза). В следующие дни крупнейшие криптовалюты частично скорректировались.

Однако в июле разработчики альткоина Ethereum собираются выпустить обновление London, которое снизит доходы майнеров, поскольку часть комиссий, которую они сейчас получают в качестве вознаграждения, будет сжигаться и таким образом выводиться из обращения. Это делается с целью борьбы с инфляцией, а также для повышения стоимости криптовалюты. Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, так что любой может проверить, что монеты были уничтожены.