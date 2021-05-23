МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Почти половина российских школьников не ставят четкой цели для накоплений и просто формируют финансовую подушку, при этом около 20% копят на гаджеты и электронику, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день"

Компания в апреле-мае 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 1083 ученика 7-11 классов школ в 85 регионах РФ. "Чаще всего школьники не имеют четкой цели и копят для формирования финансовой подушки (49%), 19% учащихся 7-11 классов копят на гаджеты и электронику, курсы и дополнительное образование (16%), брендовую одежду и обувь (10%) и путешествия без родителей (7%)", — говорится в сообщении.

Исследование показало, что почти половина (49%) откладывает до 500 рублей в месяц, откладывать от 500 до 1000 рублей в месяц получается у 29% школьников, от 1000 до 3000 — у 13%. Больше 3000 рублей ежемесячно в сбережения направляют только 9% учащихся 7-11 классов.

Большая часть российских школьников (47%) планируют свой бюджет на срок от одного до трех месяцев. "22% планируют свои расходы на 1-2 недели и треть школьников (31%) не занимаются ведением бюджета. Реже всего планируют свои финансы семиклассники и одиннадцатиклассники — 36% учащихся 7-х классов и 35% опрошенных учащихся 11-х классов не ведут учет расходов и доходов", — сказано в сообщении. "Валюта страха": во что никогда нельзя вкладывать деньги

Отмечается, что на метод ведения бюджета школьниками сильно повлияла пандемия. "44% стали вдвое меньше тратить на досуг и развлечения, 22% стали реже ходить в кафе, 23% стали откладывать вдвое больше денег. 11% школьников ухудшившаяся финансовая ситуация в семье побудила устроиться на подработку", — указывается в сообщении.

Сильнее всего сократили расходы на развлечения школьники Новосибирской области — 61% респондентов стали тратить вдвое меньше денег на досуг, в Краснодарском крае этот показатель составил 57%, в Ленинградской области и Башкирии — 55%, в Республике Дагестан и Самарской области — 52%.

"Современные школьники — крайне осознанные в финансовом плане молодые люди. Планировать бюджет на 2-3 месяца нелегко и взрослому, в то время как дети с каждым днем совершенствуются в финансовой грамотности и строят фундамент для успешного будущего", — прокомментировал директор "ЯКласс" в России Андрей Илингин.