МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 30 (2270).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5690-У от 11.01.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63238 от 26.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5691-У от 11.01.2021 "О порядке рассмотрения субъектом экспериментального правового режима поступающих в его адрес жалоб лиц, права и законные интересы которых нарушены в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63318 от 30.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5749-У от 3.03.2021 "Об установлении форм документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядка их заполнения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63240 от 26.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5754-У от 25.03.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года № 2395-У "О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63275 от 28.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5755-У от 25.03.2021 "О внесении изменения в пункт 1.1 Положения Банка России от 6 октября 2020 года № 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями /филиалами/ банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63311 от 29.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5760-У от 30.03.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4926-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63403 от 13.05.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5761-У от 30.03.2021 "О порядке ограничения Банком России проведения оператором финансовой платформы отдельных операций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63406 от 13.05.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5764-У от 31.03.2021 "О внесении изменения в пункт 3.2 Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4027-У "О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций /содержании видов деятельности/ на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63307 от 29.04.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5770-У от 5.04.2021 "О Перечне должностей служащих Центрального банка Российской Федерации, которые могут получать кредиты на личные нужды только в Банке России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63430 от 14.05.2021, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5771-У от 6.04.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 10 января 2020 года № 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63407 от 13.05.2021, вступает в силу с 1.07.2021/;

— указание № 5773-У от 12.04.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 31 января 2019 года № 5065-У "О порядке применения Банком России к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 325-1 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63503 от 18.05.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5778-У от 13.04.2021 "О методике определения системно значимых кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63482 от 17.05.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5779-У от 15.04.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к Указанию Банка России от 10 января 2020 года № 5384-У "О предельных /минимальных и максимальных/ значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, а также максимальном размере расходов на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и размере отчислений в компенсационный фонд" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63508 от 18.05.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-902 от 20.05.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-535";

— приказ № ОД-903 от 20.05.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-690";

— приказ № ОД-904 от 20.05.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-914 от 21.05.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО /г. Красноярск/";

— приказ № ОД-915 от 21.05.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО /г. Красноярск/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-916 от 21.05.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-535";

— приказ № ОД-918 от 21.05.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата" АО НКО "Сетевая Расчетная Палата" /г. Казань/";

— приказ № ОД-938 от 24.05.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-692".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО "Тексбанк".