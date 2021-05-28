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2021
https://1prime.ru/finance/20210528/833783820.html
Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам апреля снизилась до 19,5%
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Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за апрель сократилась на 1,4 процентного пункта, составив 19,5% по состоянию на 1 мая, следует... ПРАЙМ, 28.05.2021
цб рф, офз, нерезиденты, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за апрель сократилась на 1,4 процентного пункта, составив 19,5% по состоянию на 1 мая, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 мая сократилась до 2,881 триллиона рублей с 3,019 триллиона на 1 апреля. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 14,81 триллиона рублей с 14,426 триллиона месяцем ранее.
Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2%, на начало 2019-го — 24,4%.