МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за апрель сократилась на 1,4 процентного пункта, составив 19,5% по состоянию на 1 мая, следует из материалов Банка России. Денежная база России в узком определении за неделю снизилась

Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 мая сократилась до 2,881 триллиона рублей с 3,019 триллиона на 1 апреля. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 14,81 триллиона рублей с 14,426 триллиона месяцем ранее.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2%, на начало 2019-го — 24,4%.