МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 1,6%, следует из данных ЦБ РФ.

Показатель на 1 мая составил 59,206 триллиона рублей против 58,262 триллиона на 1 апреля. Таким образом, объем денежной массы вырос на 944,7 миллиарда рублей.