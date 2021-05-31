2021-05-31T17:44:32+03:00
2021-05-31T17:44:32+03:00
2021-05-31T17:44:32+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210531/833805277.html
Денежная масса России в национальном определении в апреле выросла
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 1,6%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 мая составил 59,206 триллиона... ПРАЙМ, 31.05.2021
цб рф, россия, денежная масса, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83229/25/832292599.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/25/832292599.jpg
https://1prime.ru/images/83229/25/832292596.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/25/832292596.jpg
https://1prime.ru/images/83229/25/832292593.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/25/832292593.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в апреле вырос на 1,6%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 мая составил 59,206 триллиона рублей против 58,262 триллиона на 1 апреля. Таким образом, объем денежной массы вырос на 944,7 миллиарда рублей.