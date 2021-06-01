МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Представители 12 российских регионов направили в органы федеральной власти предложения продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом "Известиям" сообщили в правительствах Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей. Эксперты рассказали, где люди копят на квартиру всю жизнь

По словам представителей субъектов, льготная программа позволила нарастить темпы выдачи жилищных займов и постройки жилья в регионах.

В банках поддерживают идею продлить льготную ипотеку в отдельных регионах.

Антикризисная программа льготной ипотеки, запущенная в апреле 2020 года, распространяется только на новостройки и предполагает первоначальный взнос в размере 15%.

Ранее Центробанк допускал сохранение пониженной ставки в отдельных регионах, где мера не привела к взрывному росту цен на жилье.

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