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https://1prime.ru/finance/20210601/833807126.html
Продлить программу льготной ипотеки попросили 12 регионов
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Представители 12 российских регионов направили в органы федеральной власти предложения продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом "Известиям" сообщили в правительствах... ПРАЙМ, 01.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Представители 12 российских регионов направили в органы федеральной власти предложения продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом "Известиям" сообщили в правительствах Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.
По словам представителей субъектов, льготная программа позволила нарастить темпы выдачи жилищных займов и постройки жилья в регионах.
В банках поддерживают идею продлить льготную ипотеку в отдельных регионах.
Антикризисная программа льготной ипотеки, запущенная в апреле 2020 года, распространяется только на новостройки и предполагает первоначальный взнос в размере 15%.
Ранее Центробанк допускал сохранение пониженной ставки в отдельных регионах, где мера не привела к взрывному росту цен на жилье.
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