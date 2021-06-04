2021-06-04T15:21:58+03:00
2021-06-04T15:21:58+03:00
2021-06-04T15:21:58+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210604/833852790.html
Система быстрых платежей появится в сервисах "Яндекса"
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Национальная система платежных карт (НСПК) и "Яндекс" подписали на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о партнерстве, говорится в пресс-релизе... ПРАЙМ, 04.06.2021
система быстрых платежей, нспк, яндекс, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) и "Яндекс" подписали на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о партнерстве, говорится в пресс-релизе НСПК.
"Документ предусматривает развитие совместных проектов компаний, а также использование Системы быстрых платежей в сервисах "Яндекса", — отмечается в сообщении.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.