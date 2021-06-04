С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) и "Яндекс" подписали на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о партнерстве, говорится в пресс-релизе НСПК. Крупные банки поддерживают установление суточного лимита в СБП

"Документ предусматривает развитие совместных проектов компаний, а также использование Системы быстрых платежей в сервисах "Яндекса", — отмечается в сообщении.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.