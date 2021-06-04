С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Минфин России оценит результаты эксперимента с отменой НДС для общепита и на их основе примет решение о его расширении, заявил журналистам на ПМЭФ глава министерства Антон Силуанов.

Президент в пятницу в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил пилотный проект по освобождению от НДС для сферы общественного питания, причём ставка в 15% страховых выплат сохранится, даже если численность персонала возрастет до 1,5 тысячи человек (сейчас порог 250 человек).

"Такой эксперимент будет проведён и по итогам этого эксперимента — президент дал нам поручение — посмотрим возможности его дальнейшего расширения", — сказал Силуанов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.