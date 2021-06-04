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https://1prime.ru/finance/20210604/833857307.html
Минфин оценит эксперимент с отменой НДС для общепита
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Минфин России оценит результаты эксперимента с отменой НДС для общепита и на их основе примет решение о его расширении, заявил журналистам на ПМЭФ глава министерства Антон... ПРАЙМ, 04.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Минфин России оценит результаты эксперимента с отменой НДС для общепита и на их основе примет решение о его расширении, заявил журналистам на ПМЭФ глава министерства Антон Силуанов.
Президент в пятницу в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил пилотный проект по освобождению от НДС для сферы общественного питания, причём ставка в 15% страховых выплат сохранится, даже если численность персонала возрастет до 1,5 тысячи человек (сейчас порог 250 человек).
"Такой эксперимент будет проведён и по итогам этого эксперимента — президент дал нам поручение — посмотрим возможности его дальнейшего расширения", — сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.