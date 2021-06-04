С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Цифровые валюты могут заменить доллар в международных расчетах через 15-20 лет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков в кулуарах ПМЭФ-2021.

"Я думаю, что в среднесрочном горизонте, то есть на горизонте 15-20 лет, вполне вероятен сценарий, при котором средством международных расчетов станет некоторый суррогат на базе либо одной цифровой валюты, либо (что вероятнее), какого-то пакета из нескольких национальных цифровых валют", — сказал Песков.

По его мнению, тогда можно будет избежать рисков, связанных с использованием доллара либо любого другого платежного средства, которое находится под контролем только одной страны.

"Но вопрос в сроках. Чтобы такая единица расчетов появилась, требуется политическая договоренность большого количества стран, но уровень доверия в мире сегодня слишком низок", — добавил он. Поэтому логично будет привязать эту корзину цифровых валют к некоторому эквиваленту, по аналогии с золотым стандартом, считает он.

"С некоторой вероятностью на это могут претендовать расчеты единицами энергии или расчет "углеродного следа", — не исключил Песков.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.