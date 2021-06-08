МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 9 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства.

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске, и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 20,863 миллиарда рублей.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.