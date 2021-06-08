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https://1prime.ru/finance/20210608/833882574.html
Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ двух серий
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Минфин России на аукционах 9 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства. Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным... ПРАЙМ, 08.06.2021
офз, минфин, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 9 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске, и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 20,863 миллиарда рублей.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.