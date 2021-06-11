МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ конкретно и детально обсуждал в пятницу варианты повышения ключевой ставки на 0,5 и 1 процентный пункт, регулятор не пошел на более высокий шаг, чтобы дать экономике адаптироваться к уже произошедшему повышению ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.

"Что касается тех вариантов, которые мы обсуждали на совете директоров, у нас звучали и предложения 0,25 процентного пункта и 0,75 процентного пункта, но подробно и детально мы обсуждали возможность повышения на 0,5 процентного пункта и на 1 процентный пункт сегодня. Высказывались аргументы и за, и против", — рассказала Набиуллина на брифинге в пятницу.

Он отметила, что более высокий шаг, чем 0,5 п.п., очень подробно обсуждался, и объяснила, почему регулятор не пошел на такое повышение ключевой ставки. Банк России готов ужесточить контроль за выдачей кредитов гражданам

"Первое — нужно давать время адаптироваться экономике, финансовой системе к изменению ключевой ставки, соответственно, денежно-кредитные условия должны меняться, и второе — нам еще нужно больше времени для того, чтобы оценить тот эффект, который уже есть и будет происходить от того повышения ставки, которое было осуществлено до того и сегодня. И нам нужно больше иметь статистики", — скаала Набиуллина.

Она также отметила, что в июле появятся данные по инфляции за июнь, инфляционные ожидания за июнь-июль и данные по ВВП за первый квартал.