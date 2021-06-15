МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Выручка российской инвестиционной компании АФК "Система" по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 8,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 171,536 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Прогноз результатов АФК "Система" за I квартал по МСФО: рост выручки

Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 6,1% в годовом исчислении — до 56,93 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 33,2%. Операционная прибыль в первом квартале увеличилась на 10,9%, до 25,384 миллиарда рублей. Скорректированный чистый убыток составил 2,4 миллиарда рублей против убытка в 9,409 миллиарда годом ранее.

"В первом квартале 2021 года АФК "Система" ускорила темпы роста финансовых показателей… Рост был обеспечен за счет сильной динамики ключевых консолидируемых бизнесов. МТС продемонстрировала высокие темпы роста основного бизнеса, несмотря на падение доходов от международного роуминга, а также добилась существенных успехов в развитии экосистемы цифровых сервисов", — отметил президент АФК "Система" Владимир Чирахов, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, по его словам, компании Segezha Group и агрохолдинг "Степь" показали динамичный рост "на фоне благоприятной макроэкономической конъюнктуры", а "Медси" добилась существенной позитивной динамики выручки и OIBDA, сочетая плановую медицинскую помощь и оказание медицинских услуг, связанных с COVID-19.

Чирахов добавил, что за последние месяцы "корпорация достигла большого прогресса в развитии фармацевтического бизнеса", объединив доли в фармацевтических активах в холдинге "Биннофарм Групп". По его словам, компания планирует продолжать "наращивать масштаб бизнеса, в том числе через сделки M&A". Для этого "Биннофарм Групп" может привлечь внешнее финансирование, используя различные инструменты, в том числе IPO и выпуск облигаций, добавил он.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.