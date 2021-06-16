МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 24,111 миллиарда рублей при лимите в 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении Московской биржи. Силуанов назвал рост доходов граждан главной целью правительства

Цена отсечения составила 97,96% от номинала, средневзвешенная цена — 98,0318% от номинала. Доходность по средневзвешенной цене составила 7,3% годовых, доходность по цене отсечения — 7,31% годовых. Спрос — 44,87 миллиарда рублей.

Это первый аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ после вступивших в силу с 14 июня санкций США, запрещающих американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации. Новые ограничения, в частности, запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.

Минфин РФ ранее объявил, что после 14 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий гособлигаций будет прекращено в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов.

Министерство утвердило три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 миллиардов рублей: ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029 года, ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года и ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года. Дата начала размещения облигаций — 16 июня, соответственно с этой даты они доступны для предложения на аукционах Минфина.