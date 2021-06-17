МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Объем пожертвований на благотворительность, совершенный россиянами за пять месяцев 2021 года, почти на четверть превысил аналогичный период прошлого года, выяснили аналитики сервиса Qiwi Business. Россияне со спадом пандемии увеличили траты на сайтах знакомств в 86 раз

Аналитика основана на данных платежных каналов Qiwi, среди которых онлайн- (интернет-эквайринг, Qiwi Кошелек) и офлайн-сервисы.

"За первые пять месяцев 2021 года суммарный объем пожертвований вырос на 23% к аналогичному периоду прошлого года и на 29% к январю-маю 2019 года. Средняя сумма пожертвования составила 377 рублей, что на 24% выше среднего размера перевода в 2020 году и на 57% выше средней суммы пожертвования 2019 года", — выяснили аналитики.

Наибольший объем благотворительных переводов зафиксирован в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Ростовской и Самарской областях.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.