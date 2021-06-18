МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 36 (2276).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5721-У от 2.02.2021 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63746 от 1.06.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5789-У от 5.05.2021 "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 10 сентября 2020 года № 5542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63821 от 8.06.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2021 г; количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.05.2021; количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.06.2021; сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков АО "РФИ БАНК".