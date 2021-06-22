МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Учредить в России новый государственный праздник — День многодетной семьи, и приурочить к нему ежегодную выплату таким семьям в 10 тысяч рублей предлагает член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, соответствующую инициативу он хочет вынести на общественные обсуждения. Власти выделят дополнительные средства на поддержку семей с детьми

"Государство сегодня делает значительные шаги, чтобы поддержать многодетные семьи, в том числе дополнительно в условиях пандемии. Нужно продолжать двигаться в этом направлении — поощрять их труд воспитания и существенный вклад в демографическую ситуацию. Ежегодная выплата в 10 тысяч рублей на каждую многодетную семью стала бы для них отличным подспорьем и своего рода премией за родительский труд. Наши граждане должны ощущать надежную поддержку государства", — рассказал Нифантьев РИА Новости.

Несмотря на то, что 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности, многодетные семьи, по мнению общественника, заслуживают отдельного дня, который не должен ограничиваться праздничными мероприятиями.