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Многодетным семьям предложили назначить новые ежегодные выплаты
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Учредить в России новый государственный праздник — День многодетной семьи, и приурочить к нему ежегодную выплату таким семьям в 10 тысяч рублей предлагает член Общественной палаты... ПРАЙМ, 22.06.2021
праздник, выплаты, многодетные семьи, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Учредить в России новый государственный праздник — День многодетной семьи, и приурочить к нему ежегодную выплату таким семьям в 10 тысяч рублей предлагает член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, соответствующую инициативу он хочет вынести на общественные обсуждения.
"Государство сегодня делает значительные шаги, чтобы поддержать многодетные семьи, в том числе дополнительно в условиях пандемии. Нужно продолжать двигаться в этом направлении — поощрять их труд воспитания и существенный вклад в демографическую ситуацию. Ежегодная выплата в 10 тысяч рублей на каждую многодетную семью стала бы для них отличным подспорьем и своего рода премией за родительский труд. Наши граждане должны ощущать надежную поддержку государства", — рассказал Нифантьев РИА Новости.
Несмотря на то, что 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности, многодетные семьи, по мнению общественника, заслуживают отдельного дня, который не должен ограничиваться праздничными мероприятиями.