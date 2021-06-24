МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Поступления от пошлин на экспорт из РФ черных металлов в августе-декабре составят 110-115 миллиардов рублей, цветных — 50 миллиардов, деньги пойдут на компенсацию дополнительных затрат на капитальное строительство из-за удорожания металлов, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Минфин считает необходимой налоговую донастройку в металлургии

Глава Минэкономразвития на заседании кабмина ранее в четверг предложил ввести с 1 августа до 31 декабря экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии.

"Ожидаемый объем собираемых пошлин в августе-декабре 2021 года составит 110-115 миллиардов рублей для черной металлургии, это эквивалентно 30% той дополнительной сверхприбыли, незапланированной прибыли предприятий черной металлургии за 2021 год, и где-то 50 миллиардов рублей — для цветной металлургии", — сказал Решетников.

"Средства, вырученные от пошлин, будут направлены на компенсацию удорожания как раз строительства бюджетных объектов и предотвратят срыв строек необходимых стране социальных объектов, инженерных, транспортных объектов", — добавил он.