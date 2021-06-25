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2021
https://1prime.ru/finance/20210625/834031840.html
Денежная база России в узком определении за неделю незначительно выросла
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 18 июня составил 14,137 триллиона рублей против 14,135 триллиона на 11 июня, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 25.06.2021
денежная база, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 18 июня составил 14,137 триллиона рублей против 14,135 триллиона на 11 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период выросла на 1,6 миллиарда рублей, или на 0,01%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.