МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 18 июня составил 14,137 триллиона рублей против 14,135 триллиона на 11 июня, сообщил Банк России. Назван чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 1,6 миллиарда рублей, или на 0,01%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.