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https://1prime.ru/finance/20210628/834053955.html
В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 38–39 (2278–2279)
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В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 38–39 (2278–2279). В "Вестнике…" опубликован Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг... ПРАЙМ, 28.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 38–39 (2278–2279).
В "Вестнике…" опубликован Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в 2020 году.