МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 38–39 (2278–2279).

В "Вестнике…" опубликован Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в 2020 году.