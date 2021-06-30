МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 40 (2280).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение о Комитете банковского надзора Банка России от 22.06.2021 № КБН-2021 /вступает в силу с 1.07.2021/;

— приказ № ОД-1234 от 23.06.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк" АО КБ "ФорБанк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1235 от 23.06.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ" ООО РНКО "РИБ" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1255 от 24.06.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью БАНК "НЕЙВА" ООО /г. Екатеринбург/";

— приказ № ОД-1261 от 24.06.2021 "О продлении срока деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Розничное и корпоративное страхование";

— приказ № ОД-1267 от 25.06.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК" АО "АКТИВ БАНК" /г. Саранск/";

— приказ № ОД-1268 от 25.06.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК" АО "АКТИВ БАНК" /г. Саранск/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1286 от 28.06.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 9 июня 2021 года № ОД-1113";

— приказ № ОД-1287 от 28.06.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-692";

— приказ № ОД-1288 от 28.06.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743";

— приказ № ОД-1289 от 28.06.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475";

— информационное письмо № ИН-06-59/43 от 25.06.2021 "О применении Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.06.2021; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.06.2021 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; объявления Банка России.