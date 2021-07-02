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2021
https://1prime.ru/finance/20210702/834098310.html
В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 41 (2281)
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В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 41 (2281). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — положение № 748-П от 25.12.2020 "О... ПРАЙМ, 02.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 41 (2281).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— положение № 748-П от 25.12.2020 "О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров /участников/ бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры /участники/ бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63904 от 17.06.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;
— положение № 753-П от 11.01.2021 "Об обязательных резервах кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63663 от 28.05.2021, вступает в силу с 1.10.2021/;
— указание № 5694-У от 11.01.2021 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63488 от 12.02.2021, вступает в силу с 1.11.2021/.