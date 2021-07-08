2021-07-08T16:45:06+03:00
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2021-07-08T16:45:06+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210708/834148489.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 43 (228)
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 43 (2283). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 5782-У от 20.04.2021 "О видах... ПРАЙМ, 08.07.2021
вестник банка россии, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 43 (2283).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 5782-У от 20.04.2021 "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63862 от 11.06.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;
— стандарт Банка России СТО БР "Открытые банковские интерфейсы. Получение публичной информации о кредитной организации и ее продуктах".