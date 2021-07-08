МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 43 (2283).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5782-У от 20.04.2021 "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63862 от 11.06.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— стандарт Банка России СТО БР "Открытые банковские интерфейсы. Получение публичной информации о кредитной организации и ее продуктах".